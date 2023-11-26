"خايف من غياب الدفاع".. نجم الزمالك يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - علق وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، على مواجهة الفريق الأبيض اليوم وأبو سليم الليبي ضمن أولى جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

قال وليد صلاح في برنامج إذاعي: مباراة اليوم ليست سهلة كما يظن، البعض بسبب عدم المعرفة الكاملة للمنافس، مما يجعل أن الأمر صعب على الجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح:"ما يقلقني في مباراة اليوم الغيابات الدفاعية، ولابد من إحراز هدف مبكر من أجل أن يحقق الزمالك الفوز وتكون المباراة أسهل بشكل كبير عن أى وقت".

أكمل: "أنصح معتمد جمال المدير الفني بالدفع بالمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، من بداية المباراة لأنه لاعب مهم وعودته تفيد خط هجوم".

أضاف: "الجزيري يستطيع التسجيل من أقل فرص، وسيكون هناك فرص كثيرة للزمالك خلال اللقاء لذلك لابد من استغلالها، وأرى أن غيابه عن الملاعب الفترة الماضية بسبب الإصابة لن تؤثر لأنه يملك الخبرات التي تجعله يصنع الفارق".