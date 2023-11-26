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شيكابالا وزيزو يقودان هجوم الزمالك في مواجهة أبو سليم الليبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض، في مواجهة أبو سليم الليبي المقرر له بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " " - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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