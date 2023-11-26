فيوتشر يفوز على سوبر سبورت بهدف في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق فيوتشر، في تحقيق الفوز على نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على استاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المباراة، متوسطة المستوى، حيث سيطر فريق مودرن فيوتشر، من البداية بحثا عن التقدم، وفي المقابل، اعتمد المنافس على التنظيم الدفاعي والهجوم المرتد وشكل خطورة على مرمى فيوتشر.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، من فريق فيوتشر، غنام محمد في الدقيقة 76، وبعدها حاول المنافس تعديل النتيجة ولكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة تصدر فيوتشر ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بينما استمر فريق سوبر سبورت في المركز الأخير بدون نقاط.