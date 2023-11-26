"تفوق عليه ميسي فقط".. روسلان مالينوفسكي يحقق رقما قياسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي لاعب نادي جنوى هدف التعادل في مرمى فريق فروزينوني بالدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول، حيث أقيم ذلك اللقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وأصبح مالينوفسكي أكثر من سجل أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 16 هدفا، منذ ظهوره الأول في الدوري الإيطالي (25 أغسطس 2019)، ولم يتفوق عليه أي لاعب سوى ليونيل ميسي (23 هدفا). وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية.

جدير بالذكر، انضم اللاعب الأوكراني إلى جنوى في بداية الموسم الجاري قادما من نادي مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.