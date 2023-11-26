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"تفوق عليه ميسي فقط".. روسلان مالينوفسكي يحقق رقما قياسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي لاعب نادي جنوى هدف التعادل في مرمى فريق فروزينوني بالدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول، حيث أقيم ذلك اللقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من .

وأصبح مالينوفسكي أكثر من سجل أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 16 هدفا، منذ ظهوره الأول في الدوري الإيطالي (25 أغسطس 2019)، ولم يتفوق عليه أي لاعب سوى ليونيل (23 هدفا). وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات .

جدير بالذكر، انضم اللاعب الأوكراني إلى جنوى في بداية الموسم الجاري قادما من نادي مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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