فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب تشيلسي اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم الأحد سعر جناح تشيلسي رحيم سترلينج، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 26 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

رحيم سترلينج (تشيلسي) 7 مليون جنيه إسترليني.

كول بالمر (تشيلسي) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

مارك جويهي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

برانثويت (إيفرتون) 4.1 مليون جنيه إسترليني.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

آرون هيكي (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

كاورو ميتوما (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني.

راسموس هويلند (مانشستر يونايتد) 7 مليون جنيه إسترليني.

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني.

أندريه ناسيمنتو (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني.