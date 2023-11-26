اخبار الرياضه

توتنهام يسقط أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين توتنهام وأستون فيلا، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.

وفاز فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام الوحيد، جيوفاني لو سيلسيو في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أستون فيلا الأول، باو توريس في الدقيقة 45+7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أستون فيلا الثاني،أولي واتكينز في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده لـ 28 نقطة في المركز الرابع بترتيب الممتاز، بينما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا