توتنهام يسقط أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين توتنهام وأستون فيلا، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.

وفاز فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام الوحيد، جيوفاني لو سيلسيو في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أستون فيلا الأول، باو توريس في الدقيقة 45+7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أستون فيلا الثاني،أولي واتكينز في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده لـ 28 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 26 نقطة.