صن داونز في الصدارة.. نتائج مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتهت الجولة بدوري أبطال أفريقيا، للمجموعة الأولى التي تضم أندية بيراميدز، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.



وكان بيراميدز حقق الفوز على مازيمبي في مباراة الأمس بنتيجة 1/0، في الجولة الأولى، بهدف عن طريق فخري لاكاي، وحصد أول 3 نقاط في مشوار الفريق السماوي في البطولة.



كما فاز فريق صن داونز الجنوب إفريقي على نظيره نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، اليوم الأحد ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وسجل ثلاثية صن داونزأمام، لوكاس ريبيرو كوستا، بيتر شالولايل وجاستون سيرينو في الدقائق 22 و28 و74.



بهذه النتيجة اعتلى فريق صن داونز ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني نفس عدد النقاط وبفارق الأهداف.