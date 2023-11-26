شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط على أبو سليم ويسعى لتسجيل هدف التقدم بعد 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك الضغط المكثف على أبو سليم الليبى، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومع بداية الشوط الأول، ضغط الزمالك نظيره أبو سليم الليبى، ونجح فى الاستحواذ على مجريات المباراة، مع شن بعض الهجمات الخطرة على مرمى الخصم، من أجل تسجيل هدف التقدم بعد مرور 25 دقيقة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.