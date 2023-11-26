شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر يحتفظ برئاسة الاتحادات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ المصري اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" للدورة الانتخابية المقبلة، وفاز ناصر بالتزكية وحصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التى تضم 79 اتحادا رياضيا ونوعيا.

وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعاتها في القاهرة اليوم برئاسة أحمد ناصر رئيس الاتحاد الافريقي للترايثلون وشهدت تجديد الثقة في رئيس الأوسكا للدورة الثالثة ، كما احتفظ كل من الجزائري طاهر مصباحي رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه بمنصب النائب الأول والجنوب أفريقية بنيني كابينجا نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بمنصب النائب الثاني للرئيس ، والليبي خالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال نائبا ثالثاً.

أما الأعضاء فهم المغربي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة وايستوني هاتنج من اتحاد الجودو ، والتونسي طارق شريف رئيس الاتحاد الافريقي للتنس وإيدي اساكا ممثل الإتحاد الافريقي للتايكوندو ولوكي مليلو ممثل اتحاد الاسكواش والسيدتين موينج ليشوتا ممثلة اتحاد البادمنتون وارباحنا سيشير من اتحاد الشطرنج.

شهدت الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الاوكسا حضور 58 اتحاد موافقتها على انضمام ثماني اتحادات إفريقية جديدة لعضوية الاتحادية وهي المواي تاي والشراع والبيكا بول والمصارعة الذراعين والكريكت والألعاب القتالية والبادل تنس والدارتس ، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للاوكسا 79 اتحادا اوليمبيا وغير اوليمبيي ونوعي.