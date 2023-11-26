شكرا لقرائتكم خبر عن "الهاتريك" شعار لاعبى دورى المحترفين فى القسم الثانى وكأس مصر.. 6 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف لاعبو دورى المحترفين الأنظار فى بداية هذا الموسم، بتسجيل "الهاتريك" فى 6 مناسبات، حتى الآن، فى مسابقتى دورى المحترفين وكأس مصر، فى مقابل هاتريك وحيد فى دورى Nile.

6 "هاتريك"

وشهدت مباريات دورى المحترفين خلال الجولات التسعة الماضية تسجيل 4 لاعبين للهاتريك، جاء الأول عن طريق عبد الرحمن فؤاد لاعب المصرية للاتصالات في مرمى جمهورية شبين، والثانى حسام بركات لاعب بروكسى في شباك مصر المقاصة، والثالث جاء عن طريق نانا أنتوى لاعب طنطا في شباك بروكسى، وأخيرا محمد النجيلى لاعب حرس الحدود في شباك مصر المقاصة.

وأضاف لاعبو دورى المحترفين الهاتريك مرتين فى مباريات الدور التمهيدى الثانى في بطولة كأس مصر عن طريق على حسين لاعب وادى دجلة وخالد قمر لاعب فريق راية مطروح.





في الوقت، الذى شهدت مباريات دورى Nile تسجيل هاتريك وحيد خلال أول 6 جولات حتى الآن، والذى جاء عن طريق أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى في شباك المصرى البورسعيدى.