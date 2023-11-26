شكرا لقرائتكم خبر عن هوكى الشرقية يتوج بالبطولة الأفريقية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق هوكى الشرقية بالبطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4/2 فى نهائى المنافسة التى أختتمت اليوم بمالاوى.

وحرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي على الاحتفال مع الفريق بالفوز باللقب، رافعين صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتوجه منتخب شباب الهوكى إلى ماليزيا يوم 1 ديسمبر القادم لخوض منافسات بطولة كأس العالم المحدد لها الفترة من 5 و حتى 17 من نفس الشهر المقبل .

خسر منتخب الهوكى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الهوكى تصفيات فى إسبانيا يناير المقبل والتى ينظمها الاتحاد الدولى لأصحاب المركز الثانى للقارات للتأهل للدورة الأولمبية.

تأهل منتخب مصر للهوكى إلى النهائى بالفوزعلى نظيره الأوغندي بنتيجة 9/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما حقق الفوز على زامبيا بنتيجة 4/1، فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية، كما فاز على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته .