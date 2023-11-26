شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدفع بـ سامسون وعمر جابر فى الشوط الثانى أمام أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك، بالثنائى عمر جابر وسامسون أكينولا مع بداية الشوط الثانى من مواجهة أبو سليم الليبى التى تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخرج إبراهيما نداى وسيد عبد الله نيمار من التشكيلة الأساسية ليحل بديلهما سامسون وعمر جابر، خاصة أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.