شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الأهلي وزد لم يتعرضا لأى هزيمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 5 جولات من بطولة الدوري الممتاز تساوى نادى زد مع فريق الأهلي فى عدم تلقي أى هزيمة حتى الآن، بخلاف باقي فرق الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023 – 2024 .

ولعب الأهلي 5 مباريات حتى الآن فى الدوري يتصدر بها قمة الدوري برصيد 13 نقطة ، بينما يتواجد زد فى المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

من جهته وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامج الفريق حتى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الأهلى إلى تنزانيا عصر الخميس المقبل، ويسبقها مران صباحى للمارد الأحمر باستاد مختار التتش، فيما يحصل اللاعبون على راحة سلبية الأربعاء المقبل عقب خوض مباراة سموحة مساء الثلاثاء بالدوري.

ويتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالاهلى وسمير عدلى المدير الاداري إلى تنزانيا قبل البعثة للترتيب لإقامة الفريق هناك واختيار ملاعب التدريب وفندق الإقامة.

وقام الجهاز الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باستخراج تأشيرات السفر لكل اللاعبين ومن بينهم الثنائى العائد من الاصابة عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا الفريق بعد تأكد جاهزيتهم للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال .