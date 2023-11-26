شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك بدون أنياب أمام أبو سليم الليبى واستمرار التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى، التي تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء بين الفريقين.

مع بداية الشوط الأول ضغط الزمالك على أبو سليم الليبى ونجح فى الاستحواذ على مجريات المباراة، مع شن بعض الهجمات الخطرة على مرمى الخصم، من أجل تسجيل هدف التقدم.

ورغم استحواذ الزمالك على مجريات المباراة إلا إن دفاع أبو سليم الليبى تمكن من منع الخطورة على حارس مرماه، عن طريق التنظيم الدفاعى المحكم.

وحرص مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على التواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب، لمؤازرة الفريق، وفضل مجلس الإدارة التواجد بالاستاد لدعم اللاعبين والجهاز الفني في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفى الشوط الثانى دفع معتمد جمال بسامسون أكينولا وعمر جابر بدلاً من إبراهيما نداى وسيد نيمار، وواصل الفارس الأبيض الضغط على الفريق الليبى حتى الدقيقة 60 لكن دون جدوى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.