الأهلي يكتسح بيراميدز بخماسية فى بطولة الجمهورية للشباب

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزًا كبيرًا على ضيفه بيراميدز بخماسية نظيفة، في المباراة التى أقيمت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 13 من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح إسلام عبد الله التسجيل للأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللأهلي برأسية من ركلة ركنية أيضًا، وسجل سمير محمد الهدف الرابع بعدما راوغ حارس المرمى وسدد في الشباك الخالية، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني سجل محمد وائل الهدف الخامس بعد انفراده بحارس المرمى.