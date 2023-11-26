أوباما: تخطينا صعوبة البدايات بالفوز على ابوسليم

ياسر رشاد - القاهرة - وجه يوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة شكر لجماهير ناديه بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: " ابارك لجماهير الزمالك العظيمة التي تساندنا بغض النظر عن الظروف التي نمر بها ".

وتابع: " المباراة كانت صعبة للغاية والبداية كانت مهمة بالنسبة لنا، تحدثنا قبل اللقاء عن أهمية تحقيق الفوز خاصة وان البدايات لم تكن جيدة في السنوات الماضية ".

وأضاف: " نقبل مباراة أكاديمية سوار لتقام على ملعبنا أمر ايجابي لنا بكل تأكيد لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة ".

وأتم: " علينا أن نركز في جميع المباريات المقبلة وأن نسير خطوة بخطوة حتى نصل لهدفنا ".