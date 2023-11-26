رئيس بيراميدز يتلقى دعوة رسمية لحضور سباق فورميلا وان أبوظبي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، دعوة رسمية لحضور سباق فورميلا وان أبوظبي.

وجاء حضور مسئولي بيراميدز إلى جانب عدد من النجوم العالميين والعرب الذين تمت دعوتهم كذلك، وعلى رأسهم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونجم الفريق السماوي كيفين دي بروين، والأسطورة البرازيلية التاريخية رونالدو الظاهرة.

وتم تكريم مسئولي نادي بيراميدز على هامش تواجدهم في السباق العالمي البارز، وتلبية الدعوة الكريمة من الجانب الإماراتي.