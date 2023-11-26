شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات الدورة التدريبية D33 وD34 بالقليوبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجرى اتحاد الكرة غدا الإثنين اختبارات الدورة التدريبية D33 وD34 للمدربين بالقليوبية، بعدما بدأتها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال محمد علي، أكتوبر الماضي، وذلك على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، ونظمها فرع القليوبية لكرة القدم، برئاسة محمد طه رئيس المنقطة.

وتم تعيين إبراهيم الهلال لاعب المصري السابق، قائدا للدورة D33 بينما تم تعيين كريم عادل كابتن منتخب مصر الأولمبي السابق، قائدا للدورة D34، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة لمدة أسبوعين.

وأجرى اتحاد الكرة، في وقت سابق، اليوم الاختبارات الخاصة بالرخصة التدريبية واجتاز جميع متدربي الرخصة الأفريقية التدريبية D31، وD32 بمنطقة الشرقية المقابلة الشخصية والاختبار العملي بواقع 56 متدربا.

وأجريت المقابلة والاختبار بمركز شباب أبو حماد الذي ضم الرخصتين السابقتين، ومن المقرر انطلاق فعاليات الرخصة النظرية والعملية ابتداء من غد الموافق 18/10/2023 ولمدة عشرة أيام، متمثلة في 72 ساعة دراسة متنوعة بين العملي والنظرى، وبذلك تنظم الشرقية الرخصة الخامسة والسادسة على مستوى منطقة الشرقية لتتساوي مع منطقة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية تمت بوجود دكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وياسر عبد العظيم رئيس منطقة الشرقية، وخالد جميل وحسين ندا وإنسان عاشور.