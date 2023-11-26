شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة عقب الفوز على ميدياما الغاني أمس السبت في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، استعدادا لمباراته ضد سموحة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة ميدياما تدريبات استشفائية، بينما أدى اللاعبون البدلاء تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل ملعب مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلاً من السلام.

وكان مقررا أن يخوض الأهلي مبارياته باستاد السلام فى ظل وجود أعمال صيانة باستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات الفريق الأحمر، ولكن رغبة مارسيل كولر المدير الفني، في عدم خوض المباريات باستاد السلام دفع مسئولى الأهلي إلى تغيير الملعب ونقل المباراة إلى استاد المقاولون العرب.

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب السلام.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا الخميس المقبل استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات الأفريقي.



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