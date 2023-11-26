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25 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري nile،

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

 

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

 

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

 

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر

 

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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