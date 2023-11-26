شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري nile،

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.