شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاسكواش المصرى يحصدون الذهب فى 4 بطولات بالمحافل الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق نجوم الاسكواش المصري الصاعدين، ليحصدوا 4 ألقاب دفعة واحدة بالمحافل الأوروبية، حيث نجح كل من: محمد زكريا، مصطفى السرتي، رنا إسماعيل، ونادين الحمامي، في حصد 4 ألقاب خلال المنافسات التي أقيمت الليلة بعدد من الدول الأوروبية.

وتوج محمد زكريا ببطولة The Northern Joe Cup 2023 بإنجلترا بعد فوزه فى نهائى البطولة على المصنف الأول الفرنسى توفيق مخلفى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 14-12, 12-10, 10-12, 11-4.

كما توج مصطفى السرتى ببطولة International Tournament Madeira Island 2023 بعد فوزه فى المباراة النهائية على المصنف الثانى للبطولة البرتغالى روي سواريس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 7-11, 11-7, 11-9 .

وفي ذات البطولة بمنافسات السيدات توجت رنا إسماعيل تتوج بلقب بطولة International Tournament Madeira Island 2023 بعد فوزها فى المباراة النهائية على الماليزية تشان يوين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 11-9, 6-11, 11-3.

كما توجت نادين الحمامى ببطولة Les Elles de L'Est 2023 بفرنسا بعد فوزها فى نهائى البطولة على بطلة فرنسا لورين بالتيان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 3-11, 6-11, 11-8.