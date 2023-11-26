شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب خالد الغندور عن الاتحاد السكندرى أمام زد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر
ويحتاج الغندور بعض الوقت لأداء برنامجه التأهيلي ومن ثم العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد التئام مزق الأمامية بشكل كامل.
بعيدا عما سبق، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".
ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز