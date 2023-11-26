شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب خالد الغندور عن الاتحاد السكندرى أمام زد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويواصل الغندور أداء برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات فريقه بسبب شكواه من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية منذ فترة، حيث يكثف برنامج تأهيلي في الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

ويحتاج الغندور بعض الوقت لأداء برنامجه التأهيلي ومن ثم العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد التئام مزق الأمامية بشكل كامل.

بعيدا عما سبق، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".

ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.