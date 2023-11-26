شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الحكم يحرم الزمالك من ركلة جزاء أمام أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي التونسى محرز المالكي (36 عاما - دولي منذ 2019) ظهر مهزوزا خلال إدارته مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبى، التي أُجريت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، ليقضى على عقدة عدم الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات منذ نسخة 2016.

وأشارعقل إلى أن الحكم تمتع بلياقة بدنية جيدة، ورغم هذا لم ينجح في إيجاد زاوية رؤية مناسبة أغلب فترات المباراة، ورغم أن اللقاء سهل تحكيميا إلا أن الحكم رسب في الاختبار الوحيد الذى تعرّض له خلال فعاليات اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 96، فقد تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين، وتغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالح أوباما مهاجم الزمالك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء على تامر الصالحي مدافع أبو سليم، وأشار إلى استمرار اللعب فى قرار غريب.

وأوضح أن الحكم كاد يتسبب في كارثة عندما أعطى الملعب ظهره في استبدال زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 91، واشتبك اللاعبون معا، لكن المساعد الأول تدخل وأنقذ الموقف وفض الاشتباك بين اللاعبين.

وتابع عقل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.