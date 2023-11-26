الدنماركي إريكسن على الرادار السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية أن هناك اهتماما سعوديا بالتعاقد مع متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد، الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما أورده موقع «rompipallone» الإيطالي، فإن هناك كثيرا من لاعبي مانشستر يونايتد المطلوبين في دوري روشن السعودي، على غرار البرازيلي كاسيميرو، والفرنسي رافاييل فاران، وانضم إليهم أخيرا إريكسن.

وأشار التقرير إلى أن لاعب خط الوسط الدنماركي يجد مساحة أقل هذا الموسم في الحصول على دقائق اللعب، بعد أن كان أحد أهم لاعبي «الشياطين الحمر» الموسم الماضي، وترغب السعودية في استغلال هذا الأمر لإقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن مقابل 31 مليون يورو.

وسيبلغ إريكسن عامه الـ32 في فبراير المقبل، ويُفكر مانشستر يونايتد جديا في بيع عقده، إذا ما تلقى عرضا اقتصاديا جيدا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسب مصادر إنجليزية متنوعة.

وكان إريكسن قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر العام الماضي 2022، وينتهي عقده الحالي في 2025، علما بأنه خاض خلال الموسم الحالي 15 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.