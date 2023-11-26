الرياض تحتضن بطولة الجولف العربية للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق غدا في الرياض بطولة الجولف العربية للسيدات والناشئين التي يستضيفها الاتحاد السعودي للجولف خلال الفترة 28 وحتى 30 نوفمبر 2023م على أرض ملعب نادي الرياض للجولف.

وتأتي الاستضافة تحت مظلة الاتحاد العربي للجولف، حيث يشارك في البطولة 12 دولة عربية وأكثر من 109 مشاركين من مختلف الفئات العمرية.

وتتكون البطولة من خمس فئات عمرية على النحو الآتي: 18 عاما وأقل وفئة السيدات وفئتا 15 عاما وأقل للأولاد والفتيات وفئة 13 عاما وأقل، وستكون المشاركة السعودية بـ 14 لاعبا ولاعبة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف نوح رضا، أن الهدف من خلال هذه الاستضافة، تعزيز رياضة الجولف في المنطقة وزيادة الوعي والاهتمام بها عربيا لما تمثله مثل هذه البطولات من تواصل وتعارف وبما يسهم برفع مستوى اللعبة والمنافسة بين اللاعبين لتحسين مهاراتهم والتنافس مع أفضل اللاعبين في المنطقة العربية.

وأكد التزام اتحاد الجولف بدعم المشاركة النسائية في رياضة الجولف ودعم المواهب الناشئة واللاعبين المحترفين، لافتا إلى أن هذه البطولة هي إحدى أهم البطولات على جدول المنافسات العربية.