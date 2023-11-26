9 الهلال في الحزم تعيد ذكريات 44 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحيا فريق الهلال الكروي ذكرى 44 عاما بعد أن كرر غلته التهديفية في المواجهة الواحدة بـ 9 أهداف حين نصبها لاعبوه في شباك فريق الرياض، بعد أن سجلها لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي عام 1979م.

وزادت نتيجة فريق الهلال الكروي الأول التاريخية التي منيت بها شباك مرمى الحزم بعد أربعة عقود ونصف من تسجيله لرقمه التهديفي الأول في المواجهة الدورية بين الفريقن هذه المرة في دوري المحترفين في إطار الجولة الـ 14 لمنافسات دوري روشن السعودي التي جرت السبت الماضي، من توسيع دائرة التحاليل الكروية والتخيلات الفنية لأهم مواجهات الموسم الجمعة المقبلة مع نظيرة التقليدي النصر الذي يطارده في الصدارة بفارق الـ 4 نقاط.

ولا يعلو على صوت الشارع الرياضي السعودي إلا لقاء ديربي العاصمة المرتقب في الجولة الـ 15 لمنافسات دوري روشن، بالرغم ما يسبق الجولة من مواجهات آسيوية هامة للفريقين في دوري أبطال آسيا؛ حيث سيواجه النصر اليوم فريق لبرسبوليس الإيراني والهلال سيلعب غدا أمام فريق نافبا خور الأوزبكي.

وغادرت البعثة الهلالية العاصمة الرياض مساء أمس متجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادا لملاقاة فريق نافباخور لمواجهته لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وهي المواجهة الأقوى والأصعب للفريقين لحسم صدارة المجموعة الرابعة التي يتشارك الفريقان فيها بـ 10 نقاط لكل منهما ويتقدم الهلال بفارق الأهداف.

وغاب عن مرافقة البعثة اللاعبون المصابون سالم الدوسري وناصر الدوسري وياسر الشهراني، وسط شكوك حول مشاركة المدافع علي البليهي لإصابته العضلية التي تعرض لها في مواجهة الحزم.

نتائج الـ9 في دوريات العالم:

2019: تكبد ساوثهامبتون خسارة بنتيجة 0-9، على يد ليستر سيتي، في البريميرليغ.

2021 : تعرض ساوثهامبتون للهزيمة بـ 0-9 على يد مانشستر يونايتد، على استاد أولد ترافورد.

2022: ليفربول الإنجليزي كسب بورنموث، نتيجة 9-0 في الدوري الإنجليزي.

2022: سيلتك الأسكتلندي، حقق انتصارا بنفس النتيجة على خصمه داندي يونايتد، ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي.

من أشهر النتائج في كرة القدم:

انتصار أستراليا بنتيجة 31-0 على جزر الساموا الأمريكية، في تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لمونديال 2002.

أكبر نتيجة بتاريخ الدوري الإسباني هزيمة برشلونة بنتيجة 1-12، أمام أتلتيك بلباو، في موسم 1930-1931.

سجلت مباراة »الكلاسيكو« أكبر نتيجة لها في عام 1943، عندما سحق ريال مدريد خصمه برشلونة بنتيجة 11-1، ببطولة كأس الملك.

أكبر نتيجة بتاريخ اللعبة كان في أكتوبر 2002، قدمت بطولة مدغشقر، أكبر نتيجة بتاريخ كرة القدم، وفقا لموسوعة غينيس، المباراة كانت بين أيه إس أديما وإس أو ليميرن، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 149-0.

أكبر الانتصارات في تاريخ دوري المحترفين: