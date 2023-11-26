شكرا لقرائتكم خبر النصر يتأهب لدك حصون بريسبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد النصر السعودي بعد حصد العلامة الكاملة في مواجهة الدوري المحلية أمام الأخدود، بعد فترة التوقف، وتجاوزه بثلاثية أحدها هدف الموسم بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو ، لخوض مواجهة مهمة ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الأول بارك.

يدخل فريق النصر المباراة بقيادة لويس كاسترو متصدرا جدول ترتيب مجموعته بـ12 نقطة، بعد حصد العلامة الكاملة والفوز في المواجهات الأربع التي خاضها حتى الآن، فضلا عن فوز مريح في الدوري وعودة الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأوتافيو مونيرو، بجهوزية كاملة لخوض اللقاء وعلى أرضه وبين جمهوره، دافعا كبيرا لحسم اللقاء بالشكل الذي يريده العالمي.

بينما يدخل الفريق الإيراني اللقاء وهو الوصيف بترتيب المجموعة بـ7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل، بينما خسر بريسبوليس لقاء الدوري هناك من سباهان أصفهان الذي يلعب بمجموعة نادي الاتحاد السعودي، وتعادل مع استقلال دوشنبه قبلها كمواجهتين أخيرتين، ليست جيدة ولن تعطي الحافز الذي يتطلع إليه انصار ومحبي الفريق للتأهل للدور التالي من البطولة القارية.