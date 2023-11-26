«الريشة الطائرة».. رياضة بدأت قبل 150 عاما

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- بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم ضمن دورة الألعاب السعودية 2023 منافسات الريشة الطائرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم ضمن دورة الألعاب السعودية 2023 منافسات الريشة الطائرة. وتعد رياضة الريشة الطائرة إحدى الألعاب القديمة، تعود أصولها إلى الحضارات التاريخية القديمة، وتسمى الرياضة بـ بيت بادمنتون، وهي لعبة مضرب ومكوك تُلعب من فريق فردي أو زوجي على أرض ملعب. اختراع الريشة الطائرة 1873 أحضر البريطانيون نسخة من لعبة (بونا) من الهند.

1877 وضعت المجموعة الأولى من القواعد المكتوبة من قبل نادي باث للريشة الطائرة، وتلاه إنشاء اتحاد الريشة الطائرة في بريطانيا بعد 16 عاما.

1899 نظم الاتحاد أول بطولة في إنجلترا.

1972 سجلت الريشة الطائرة ظهورها الأولمبي الأول كرياضة استعراضية في الألعاب الأولمبية في ميونخ.

1992 أُدرجت رسميا في أولمبياد برشلونة بمباريات فردي الرجال والسيدات والزوجي.

1996 ظهرت مباريات الزوجي المختلط للمرة الأولى في أولمبياد أتلانتا.



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