الاتحاد ضيف ثقيل على أجمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق الاتحاد إلى توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه على صدارة المجموعة الثالثة، عندما يحل ضيفا اليوم على أجمك الأوزبكي في مباراة أشبه بالنزهة.

ويتصدر الاتحاد مجموعته بـ9 نقاط، بينما يحتل أجمك المركز الأخير دون رصيد.

وكان الاتحاد حسم مواجهة الدور الأول بجدة 3-0، وستكون الفرصة مواتية للاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل بفوز جديد خاصة بعد التعثر في الجولة الماضية أمام القوة الجوية العراقي.

ويغيب عن اتحاد جدة رومارينيو وكانتي ومدالله العليان للإصابة، بينما عاد المدافع المصري أحمد حجازي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وقد يحصل حجازي على فرصة المشاركة لبعض الوقت، لا سيما أن المدرب الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يتطلع لتجهيز عناصره كافة لكأس العالم للأندية.

وقد يستعين المدرب أيضا بالجناح البرتغالي جواو جوتا الذي لم يحصل على فرصته كاملة مع المدير الفني السابق نونو سانتو.

من ناحية أخرى فشل أجمك في حصد حتى نقطة واحدة بعد 4 مباريات في ثاني ظهور له بدوري أبطال آسيا.

وقد يلعب الفريق مباراة مفتوحة، خاصة أنه لم يعد لديه ما يخسره، لكن خسارته في الجولة الرابعة من سباهان أصفهان (9-0)، قد تجبره على التحفظ الدفاعي خوفا من تكرار هذه النتيجة.

ويتساوى سباهان مع القوة الجوية بـ 7 نقاط لكل منهما في الوصافة والمركز الثالث على الترتيب.