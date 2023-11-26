شكرا لقرائتكم خبر 11 حدثا تتصدر أشهر أعمال الشغب في الملاعب العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بيانا مهما، في أعقاب الأحداث والشغب الجماهيري الذي شهدته مباراة البرازيل والأرجنتين، الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، قرر في الوقت نفسه فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي البرازيل والأرجنتين، مما أدى إلى تأخير لمدة نصف ساعة في وقت انطلاق المباراة بين المنتخبين على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، والتي شهدت فوز بطل العالم 1-0.

وقف أعمال العنف

وشهد ملعب ماراكانا حالة من الفوضى والانفلات، حيث حاول اللاعبون إقناع الجماهير بوقف الشغب، قبل أن يغادر قائد الأرجنتين ليونيل ميسي وزملاؤه إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يعودوا إلا بعد وقف أعمال العنف. وردت الشرطة البرازيلية على الإشكال باستخدام الهراوات، ما أدى إلى إصابة العديد من المشجعين.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه «يمكن لفيفا أن يؤكد أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم».

وتواجه البرازيل عقوبات بسبب «الانتهاكات المحتملة للمادة 17» من قانون الانضباط الخاص بفيفا والذي يقوم النظام والأمن في المباريات.

بدورها تواجه الأرجنتين التي ألحقت الخسارة الأولى بالبرازيل على أرضها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على الإطلاق، عقوبات لـ إزعاج الجماهير وتأخر انطلاق المباراة.

ومن الممكن أن يتعرض الاتحادان لغرامات مالية إضافة إلى خوض مباريات دولية على أرضهما مع إغلاق جزئي أو كلي لملعبيهما، وهما العقوبتان الأكثر شيوعا.

شغب جماهيري

ولم تكن مباراة الأرجنتين والبرازيل الأسبوع الماضي الوحيدة التي شهدت أعمال عنف وشغب، حيث تصدت القوات الأمينة التايلاندية لمحاولة وقوع شغب جماهيري أثناء مواجهة المنتخب التايلاندي ونظيره الصيني في إطار التصفيات الآسيوية المدمجة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس الأمم الاسيوية 2027 والتي أسفرت عن فوز المنتخب الصيني بـ (2/1).

ونجحت السلطات التيلاندية في فض تلك الاشتباكات قبل وقوع الكارثة الجماهيرية، ومع كل حادث جديد لأعمال شغب أو تصرفات عنيفة في الملاعب الرياضية، وبالأخص في ملاعب كرة القدم، يثور التساؤل الذي يجد ألف تبرير وتفسير، ولكن للأسف لا توجد أي حلول ناجعة تقدم للخلاص من هذه الظاهرة المقيتة، وتجدنا ننتظر في كل مرة حادثا جديدا لنعد الضحايا ونحسب التلفيات المادية في الممتلكات، والغريب والعجيب أن شغب الملاعب لا يخضع لعلو أو انخفاض المستوي الاجتماعي والثقافي للمجتمعات، حيث إنه لا فرق بين شغب ملاعب في إنجلترا «مهد كرة القدم في العالم» وبين ملاعب دولة البيرو في أمريكا الجنوبية أو في أفريقيا أو في آسيا.

خلق المشكلات وإثارة الفوضى ولا يخفى على أحد أن من أسباب إثارة الشغب والعنف هو وجود من يتصف بمواصفات عدوانية سريعة الغضب والتهور، والذين يسعون إلى خلق المشكلات وإثارة الفوضى لأي سبب، وسط هذا الكم الهائل من المشجعين والمشاغبين في داخل الملاعب وخارجها تبدأ بالشتم والسب والإشارات المعروفة وإثارة الشجار والاعتداء بالضرب وبكل الأدوات المتاحة.

ويغذي هذا السلوك تصرفات بعض اللاعبين غير اللائقة سواء فيما بينهم أو مع المشجعين نتيجة غياب الروح الرياضية، والتي هي من أساسيات الروح الرياضية، وقد تكون نتيجة سوء التحكيم وضعف البعض منهم في إدارة المباراة.

يضاف إلى ذلك وللأسف غياب دور الإعلام المحايد في التخفيف من ظاهرة الشغب والعنف، وهو المنوط به تثقيف الناس وإشاعة الروح الرياضية بين المشجعين والمنتمين لأندية مختلفة متنافسة.

أشهر أحداث الشغب والعنف والعنصرية في الملاعب العالمية: