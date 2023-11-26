إصابة حكم ألماني بقطع في الرباط الصليبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض الحكم الألماني فيليز بريتش لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إدارته لمباراة شتوتجارت مع إينتراخت فرانكفورت بالبوندسليجا السبت.

وعادل بريتش الرقم القياسي لعدد المباريات التي أدارها حكم في البوندسليجا بإجمالي 344 مباراة، خلال المواجهة التي شهدت فوز شتوتجارت على مضيفه فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.

وتساوى بريتش مع فولفجانج ستارك في الرقم القياسي لعدد المباريات التي أدارها كل منهما، بإجمالي 344 مباراة، لكن الإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرا.

وبحسب الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس فإن بريتش سيخضع لعملية جراحية قريبا، لكن دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وتعرض الحكم المخضرم لالتواء في الركبة اليمنى في الدقيقة 32 من المباراة.

وقال بريتش لشبكة «سكاي سبورتس» بعد المباراة «كنت راقدا على الأرض وأفكر، لا يمكن أن يحدث هذا، وأدركت أن الأمر ليس جيدا».

وتوجه بريتش إلى المنطقة الفنية وتلقى العلاج، ثم عاد إلى أرض الملعب مع وضع ضمادة على موضع الإصابة، لكنه كلف الحكم الرابع باتريك شفينجرز باستكمال المباراة، خلال شوطها الثاني.

وأضاف بريتش «الأطباء قالوا إن هناك مخاطرة حال استمراري في إدارة المباراة، إنها حياة، الآن أنا أقف هنا ولدي رقم قياسي، هذا يجعلني أشعر بالسعادة، لكن في نفس الوقت أشعر بالإحباط».