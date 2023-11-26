جمال بلماضي المدرب الأغلى في كأس أمم أفريقيا 2023

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وستقام النسخة الـ 34 من «الكان» في كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات تضم أبرز المنتخبات الأفريقية.
وأوضح موقع «senenews» في تقريره أن الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يحتل المركز الأول للمدربين الأعلى دخلا من أولئك الذين سيسجلون حضورهم في كأس أمم أفريقيا 2023 بحصوله على راتب شهري يبلغ 208 آلاف يورو.
وفي المرتبة الثانية يأتي البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، براتب شهري يبلغ 200 ألف يورو، وسيسعى فيتوريا إلى قيادة رفاق محمد صلاح إلى تحقيق مشوار جيد في «الكان» بعد خسارة نهائي النسخة السابقة أمام السنغال بركلات الترجيح.
وأكد موقع «sennews» أن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، يأتي في المرتبة الخامسة لقائمة أبرز المدربين الذين سيشاركون في كأس أمم أفريقيا 2023 بحصوله على راتب يبلغ 60 ألف يورو.
والمفاجأة الأكبر، هي احتلال جلال القادري مدرب المنتخب التونسي للمركز العاشر بحصوله على راتب من الاتحاد التونسي لكرة القدم قدره 11 ألف يورو فقط.
رواتب مدربي منتخبات كأس أمم أفريقيا 2023:
- جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر: 208 آلاف يورو.
- البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر: 200 ألف يورو.
- الفرنسي جون لويس غاسي مدرب منتخب كوت ديفوار: 108 آلاف يورو.
- البرتغالي جوزي بيسيرو، مدرب نيجيريا: 70 ألف يورو.
- وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي: 60 ألف يورو.
- البلجيكي هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا: 50 ألف يورو.
- السنغالي أليو سيسي، مدرب المنتخب السنغالي: 46 ألف يورو.
- الأيرلندي كريس هويتون، مدرب المنتخب الغاني: 46 ألف يورو.
- الكاميروني ريغوبرغ سونغ مدرب الكاميرون: 29 ألف يورو.
- التونسي جلال القادري مدرب المنتخب التونسي: 11 ألف يورو.
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