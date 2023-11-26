الاسماعيلي يكثف إستعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم السبت علي الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية إستعداد لملاقاة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من الشهر الجاري في إطار مواجهات الأسبوع السابع من بطولة دوري النيل.

و قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال المدير الفني دخول جميع اللاعبين في معسكر مغلق بداية من الغد الأحد حتي مباراة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل

و سيصل ياو أنور للقاهرة اليوم بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده و سيشارك اللاعب في تدريبات الفريق غدا بشكل طبيعي.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين قسم الجهاز الفني اللاعبين إلي فرقتين لخوض تقسيمة قوية قادها إيهاب جلال المدير الفني الذي حرص علي إعطاء التعليمات الفنية لكافة للاعبين بضرورة تنفيذ الأفكار التكتيكية.

في ذات السياق خاض الرباعي أحمد عادل عبد المنعم و كمال السيد و عبدالله جمال و عبدالله عزيز تدريبات قوية تحت قيادة مصطفي كمال مدرب حراس المرمى علي سرعة رد الفعل و التسديد من مسافات بعيدة.

أدى محمود اوتاكا تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة الجهاز الطبي بعد تعرضه لرشح خفيف في الركبة و صرح دكتور هشام مصطفي أن محمد فوزي حارس المرمى مازال في مرحلة التأهيل وفقا للبرنامج المخصص له و لم يتحدد موعد عودته و مشاركته في التدريبات الجماعية.

شهد المران حضور مصطفي شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي و أحمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة النادي و عماد سليمان المشرف العام على الكرة و إسماعيل حفني نجم الفريق الأسبق.