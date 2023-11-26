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يد الإسماعيلي يخسر أمام الشيخ زايد في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الإسماعيلي من  الشيخ زايد في المباراة التى أقيمت بينهم اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر بالقاهرة بنتيجة (35/33 ) وذلك ضمن مباريات الدور الثانى ببطولة الدوري الممتاز أ.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

منذر محمد،احمد إبراهيم،السباعى عبدالرافع،عبدالسلام جمال،محمد حامد ، محمد ريشه، محمد عرفه ،احمد عيسوى،رامى عبدالمنعم،محمود عبدالعزيز،محمد عصام الدين،خالد عصام،مدحت محمد.

يقود الفريق جهاز فنى يضم:
نسيم فايد.. المدير الفنى
وليد صابر … مدرب عام
محمود صالح ..مدير إداري
محمد منصور ..علاج طبيعي
إيهاب محمد .. إداري شئون لاعبين

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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