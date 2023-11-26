يد الإسماعيلي يخسر أمام الشيخ زايد في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الإسماعيلي من الشيخ زايد في المباراة التى أقيمت بينهم اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر بالقاهرة بنتيجة (35/33 ) وذلك ضمن مباريات الدور الثانى ببطولة الدوري الممتاز أ.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

منذر محمد،احمد إبراهيم،السباعى عبدالرافع،عبدالسلام جمال،محمد حامد ، محمد ريشه، محمد عرفه ،احمد عيسوى،رامى عبدالمنعم،محمود عبدالعزيز،محمد عصام الدين،خالد عصام،مدحت محمد.

يقود الفريق جهاز فنى يضم:

نسيم فايد.. المدير الفنى

وليد صابر … مدرب عام

محمود صالح ..مدير إداري

محمد منصور ..علاج طبيعي

إيهاب محمد .. إداري شئون لاعبين