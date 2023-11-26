إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مباراة بيراميدز والإسماعيلي مساء بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.

خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد دسوقي، عصام صبحي، أحمد محسن، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: عماد حمدي، نادر فرج، عمر الساعي، محمد عبد السميع، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد، محمد وجدي، مروان حمدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، حسن صابر، باسم مرسي.