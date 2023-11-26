بيليجهام يحطم رقم رونالدو ورودريجو يدخل قائمة تاريخية مع ريال مدريد

نجح جود بيلينجهام، في تحطيم رقم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، فيما دخل رودريجو، قائمة تاريخية، بعد مواجهة قادش في الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو، الهدفين الأول والثاني لصالح ريال مدريد في شباك قادش، بينما صنع الهدف الثالث الذي أحرزه جود بيلينجهام.

ولعب ريال مدريد ضد قادش، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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وحقق النادي الملكي، الفوز على قادش بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب الليجا الإسبانية.

وسجل جود بيلينجهام، 14 هدفًا في أول 15 مباراة مع ريال مدريد، ليحطم رقم كرستيانو رونالدو الذي سجل 13 هدفًا في 15 مباراة، على النحو التالي:

بيلينجهام – 14.

كريستيانو رونالدو – 13.

ألفريدو دي ستيفانو – 13.

ونجح رودريجو جوس، للمرة الأولى في مسيرته مع ريال مدريد، يسجل لمدة ثلاث مباريات متتالية، كما أنه ساهم في 7 أهداف في آخر مباراتين له في الليجا، بتسجيل 4 وصناعة 3 أهداف.

وبات رودريجو، ثالث لاعب من ريال مدريد بالقرن الواحد والعشرين يساهم في ثلاث أهداف في مباراتين متتاليتين، بعد كريستيانو رونالدو و جونوالو هيغوايين.