دي بروين يعلن موعد عودته لمباريات مانشستر سيتي

كشف كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موعد عودته للمشاركة في مباريات فريقه، بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

وصرح دي بروين لشبكة “سكاي سبورتس”: «عملية التعافي تسير بشكل جيد، استمرت لفترة طويلة ولا يزال هناك جزء صغير علينا المضي به».

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وأتم: «أمل أن أعود بعد بداية العام الجديد بقليل، وسيحدث ذلك إذا سار كل شيء على أفضل ما يرام».

ولم يشارك دي بروين سوى في مباراتين فقط رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، وذلك بواقع 26 دقيقة في الخسارة أمام آرسنال بركلات الترجيح في الدرع الخيرية.

كما شارك في الجولة الأولى من البريميرليج في الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر أرض الملعب بعد 23 دقيقة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر.