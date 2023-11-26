أبو سليم الليبي يوضح موقفه من خوض مباراة الإياب أمام الزمالك بالقاهرة

كشف التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي أن الزمالك لم يظهر بخطورته في مباراة اليوم في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال “الخطوي” في تصريحات عبر برنامج :”كورة كل يوم”، “الاستعداد للمباراة كان جيد وأغلقنا كل مفاتيح لعب الزمالك وحتى مع التغييرات في الشوط الثاني لم تكن هناك فاعلية”

وتابع :”لا نمانع خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة”.

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وواصل :”سنستقبل الزمالك وباقي أندية المجموعة في عنابة بالجزائر”.

وأضاف :”زيزو وأوباما والمثلوثي كانوا الأفضل للزمالك في مباراة اليوم”.

وشدد على أنهم كانوا من الصعب الضغط الهجومي على الزمالك لانهم يواجهوا فريق كبير.

وتغلب الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بهدف دون رد، في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

ويتصدر ساجرادا اسبرانسا ترتيب المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن الزمالك.