بيرسي تاو يغيب عن مران الاهلي.. ما السبب؟

غاب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سموحة.

وانتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غياب بيرسي تاو، عن التدريبات الجماعية، رغم مشاركته في مواجهة ميدياما بالأمس.

وشهد مران الاهلي غياب تاو، بسبب تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته في مباراة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

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وخضع الجنوب أفريقي، لجلسة التصوير الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة لاعبي الفريق، ولكنه غاب عن المران، حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها، خاصة في ظل المباريات الهامة التي تنتظر النادي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي ضد سموحة، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.