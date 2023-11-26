قائمة أجانب الاتحاد السعودي أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لمواجهة نظيره أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الاتحاد السعودي بنظيره أجمك الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا، غدًا الإثنين الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد أجمك، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن تضم قائمة أجانب فريق الاتحاد السعودي لمواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، كل من: “كريم بنزيما، أحمد حجازي ، فابينهو ، إيجور كورنادو ، فيليبي جوتا “.

ويدخل فريق الاتحاد السعودي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أجمك الأوزبكي في المركز الرابع بدون رصيد.