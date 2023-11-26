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إنتر ميلان يفرض التعادل على يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

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إنتر ميلان - يوفنتوس

إنتر ميلان - يوفنتوس

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان التعادل الإيجابي 1-1 على غريمه يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير «أليانز ستاديوم»، لحساب منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الممتاز.

افتتح الصربي دوشان فلاهوفيتش الأهداف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة حريرية من المتألق فدريكو كييزا.

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قبل أن يرد إنتر ميلان سريعا، حيث تكفل «الجلاد» الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 من الشوط ذاته.

بهذه النتيجة أكد إنتر ميلان على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

فيما وصل رصيد يوفنتوس إلى النقطة 30 نقطة في وصافة الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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