إنتر ميلان يفرض التعادل على يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان التعادل الإيجابي 1-1 على غريمه يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير «أليانز ستاديوم»، لحساب منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

افتتح الصربي دوشان فلاهوفيتش الأهداف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة حريرية من المتألق فدريكو كييزا.

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قبل أن يرد إنتر ميلان سريعا، حيث تكفل «الجلاد» الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 من الشوط ذاته.

بهذه النتيجة أكد إنتر ميلان على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

فيما وصل رصيد يوفنتوس إلى النقطة 30 نقطة في وصافة الدوري.