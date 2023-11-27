شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 26 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل ملعب مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلاً من السلام.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج الفريق حتى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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