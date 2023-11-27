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أخبار الأهلى اليوم الأحد 26 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل ملعب مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلاً من السلام.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج الفريق حتى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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