شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة يحرم المنتخب الأولمبى من معسكره التدريبى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات معسكر منتخب مصر الأولمبي في يناير المقبل مهددا بالإلغاء، بسبب الضغوط التي تعيشها الأندية حتى فترة التوقف نتيجة مشاركة المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية.

وتوقع البعض أن تتيح مشاركة مصر في أمم أفريقيا، الفرصة للمنتخب الأولمبي للاستفادة من معسكر تدريبي طويل في يناير المقبل، يتخلله بعض الوديات، لكن الرابطة أربكت تلك التوقعات بتنظيم كاس الرابطة في هذه الفترة.

وأصبح من غير المنطقي أن تتخلى الأندية عن لاعبيها الدوليين للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي في نفس الوقت الذي تطالبها فيه رابطة الأندية بخوض منافسات كأس الرابطة.

ووضع البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محمد الشناوي ضمن اهتماماته لضمه لصفوف المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية، ليكون اللاعب الثاني الذي يقع عليه الاختيار بعد محمد صلاح.

وينتظر ميكالى تحديد الاسم الثالث الذي سيحمل ألوان المنتخب الأولمبي مع الشناوي وصلاح، حيث تتيح اللائحة لأي منتخب اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن القانوني لتمثيل منتخبات بلدانهم.