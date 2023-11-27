شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى مساعدا للكرواتى دامير بورنت فى تدريب أحد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد حسن مكى، مدرب فريق سموحة السابق، إلى جهاز الكرواتى دامير بوريت المدير الفنى لفريق أحد السعودى، فى تدريبات الفريق السعودى، فى أول تجاربه خارج الوطن.

وسافر أحمد حسن مكي إلى السعودية، أمس السبت، للانضمام للجهاز الفني لفريق أحد والعمل مساعدا للمدرب الكرواتي دامير بوريتش، وذلك بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي.

وكان مكى قد تلقى عرضا رسميا من نادي أُحد السعودى للانضمام للجهاز الفنى، فتقدم باعتذار لجهاز سموحة، وهو ما تمت الموافقة عليه ليتسلم مهام عمله فى الفريق السعودى رسميا بداية من اليوم.