شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أبو سليم: الجماهير الليبية تتابع الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم عكاشة لاعب فريق أبو سليم الليبي، أن الشعب الليبي يتابع باهتمام كبير مباريات الأهلي والزمالك في مختلف البطولات التي يشارك بها الفريقان.

وقال عكاشة، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فريق كبير ولديه نجوم من الطراز الفريق، مثل شيكابالا وزيزو ودونجا، وكان ندًا قويًا لفريقه في الكونفدرالية".

وأضاف لاعب أبو سليم الليبي: "مباراة اليوم كانت قوية وقدم فيها فريقه مستوى طيب، وشيكابالا إضافة قوية للزمالك وما زال يقدم مستويات مبهرة".

فاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط، ويعتلى ترتيب مجموعته التى تضم كلاً من: ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.