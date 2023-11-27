أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: فوز الزمالك على أبو سليم الليبي بهدف نظيف بالكونفدرالية ونقل مباراة الأهلي وسموحة إلى استاد المقاولون العرب.

الزمالك يهزم أبو سليم الليبى برأسية "أوباما" فى ضربة البداية بالكونفدرالية

فاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.بهذه النتيجة يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط، ويعتلى ترتيب مجموعته التى تضم كلاً من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. مع بداية الشوط الأول ضغط الزمالك نظيره أبو سليم الليبى، ونجح فى الاستحواذ على مجريات المباراة، مع شن بعض الهجمات الخطرة على مرمى الخصم، من أجل تسجيل هدف التقدم. معتمد جمال: حذرت اللاعبين من البداية غير الجيدة بالكونفدرالية أعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على المكسب، وحققنا هدفنا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

احتفظ المصري اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" للدورة الانتخابية المقبلة، وفاز ناصر بالتزكية وحصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التى تضم 79 اتحادا رياضيا ونوعيا. وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعاتها في القاهرة اليوم برئاسة أحمد ناصر رئيس الاتحاد الافريقي للترايثلون وشهدت تجديد الثقة في رئيس الأوسكا للدورة الثالثة ، كما احتفظ كل من الجزائري طاهر مصباحي رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه بمنصب النائب الأول والجنوب أفريقية بنيني كابينجا نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بمنصب النائب الثاني للرئيس ، والليبي خالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال نائبا ثالثاً.

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزًا كبيرًا على ضيفه بيراميدز بخماسية نظيفة، في المباراة التى أقيمت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 13 من دوري الجمهورية للشباب. افتتح إسلام عبد الله التسجيل للأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللأهلي برأسية من ركلة ركنية أيضًا، وسجل سمير محمد الهدف الرابع بعدما راوغ حارس المرمى وسدد في الشباك الخالية، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني سجل محمد وائل الهدف الخامس بعد انفراده بحارس المرمى. نقل مباراة الأهلي وسموحة إلى استاد المقاولون بدلا من السلام قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل ملعب مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلاً من السلام. فيوتشر يهزم سوبر سبورت الجنوب أفريقى بهدف نظيف فى الكونفدرالية فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. سجل غنام محمد هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت شباك سوبر سبورت الجنوب أفريقى.

شهد اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلان عن تفاصيل أخذ أولى العينات الخاصة بمشروع الچينوم الرياضي بمرحلته الأولي، والذي تم الإعلان عنه اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وبحضور العديد من رؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية ولفيف من خبراء الطب الرياضي، وبحضور أبطالنا من الرياضيين ( سارة سمير - سيف عيسي - كيشو - مهند شعبان ) .

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج الفريق حتى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتطير بعثة الأهلى إلى تنزانيا عصر الخميس المقبل، ويسبقها مران صباحى للمارد الأحمر باستاد مختار التتش، فيما يحصل اللاعبون على راحة سلبية الأربعاء المقبل عقب خوض مباراة سموحة مساء الثلاثاء بالدوري. ما هى آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي؟ كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع مودرن فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل، لدعم صفوف القلعة الحمراء، استعداداً لاستكمال المشوار الأفريقي والمحلي.

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