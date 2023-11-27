شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المنستيرى: بكار لم يتلق عروضا من الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي، حقيقة تلقى لاعب فريقه هشام بكار عروضا من الأندية الكبيرة في مصر مثل الأهلي والزمالك.

وقال الحيزم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أون تايم ويقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس: "سمعنا عن اهتمام الأهلي والزمالك باللاعب، لكن لا يوجد عروض رسمية حتى الآن.

وعن تلقى اللاعب عروضا من تونس قال رئيس الاتحاد المنستيري: "يقال إن هناك اهتماما من الترجي، لكن لا نملك عروضا حتى الآن بشكل رسمي، واللاعب لا يمانع من اللعب في الدوري المصري حال تلقى عرض مناسب".

وكشفت تقارير إذاعية تونسية اهتمام النادى الأهلى بالحصول على خدمات اللاعب هشام بكار ظهير أيسر فريق اتحاد المنستيرى التونسى خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لإذاعة «موازييك» التونسية فإن الأهلى مهتم بضم اللاعب هشام بكار خلال الفترة المقبلة من أجل تعويض على معلول ظهير الفريق الأحمر.