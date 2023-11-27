شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أبو سليم الليبي: لا نمانع خوض مباراة الإياب أمام الزمالك فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي، أن الزمالك لم يظهر بخطورته في مباراة اليوم في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال شكري الخطوي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الاستعداد للمباراة كان جيدا، وأغلقنا كل مفاتيح لعب الزمالك وحتى مع التغييرات في الشوط الثاني لم تكن هناك فاعلية".

وأضاف: "لا نمانع خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة، وسنستقبل الزمالك وباقي أندية المجموعة في عنابة بالجزائر".

وتابع: "زيزو وأوباما والمثلوثي كانوا الأفضل للزمالك في مباراة اليوم، وكان من الصعب الضغط الهجومي على الزمالك لأننا نواجه فريقا كبيرا".