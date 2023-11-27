شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كل الفرق المصرية بافتتاحية دور المجموعات لدورى الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الفرق المصرية في تحقيق الانتصار في ضربة البداية بدور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعدما حققت الفرق المصرية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية، الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر، الفوز في أول مباراة بدور المجموعات الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالمباراة التي جمعتهما على استاد السلام، سجل الأهداف الثلاثة كل من: محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

بينما فاز بيراميدز على مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف في افتتاح مشواره بدور المجموعات في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف الفريق السماوي فاخري لاكاي.

بينما حقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي في افتتاح مشواره بدور بالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بهدف نظيف سجله يوسف أوباما، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب.

وأخيرا حقق مودرن فيوتشر الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام في افتتاح مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية، عن طريق غنام محمد.

وبهذا تكون الفرق المصرية قد حققت الهدف المرجو من الجولة الأولى، خاصة أنها أقيمت على الملاعب المصرية، وفي مشوار المنافسة على الصعود لدور الثمانية للبطولتين القاريتين.