شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: كل لاعبينا معروضين للبيع.. وهذه مطالبنا فى البلعوطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لا يمانع من بيع أي من لاعبيه طالما أن النادي يملك البدئل المناسبة والعرض الذي تلقاه النادي يلبي تطلعاته.

وقال الشريعي، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 مع سيف زاهر: "ليس هناك لاعب ليس للبيع، كل اللاعبين معروضين للبيع، نحن نستثمر في مواهبنا، لكن العرض المناسب هو من يحسم من اللاعب الذى سيباع ولمن".

وأضاف: "أوفا مهاجم بقدرات خاصة، كما كنا نملك إيبوكا من قبل وهو كان بمقومات خاصة ايضا، فهنا تأتي المقارنة، الجودة هي من تحسم سعر اللاعب، وكذلك البلعوطي الذي لا يقل شيئا عن محمود جاد والذى رحل للمصري بقرابة 23 مليون جنيه".

وتابع: "محمد حمدي لن يباع في مصر، كررت ذلك كثيرا، ومُصر على موقفي، اللاعب سيرحل حال تلقى عرضا خارجيًا قويًا، والأهم قبل التفكير في بيع أي لاعب أن نمتلك البديل".